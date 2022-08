Markus Vones neuer Vertriebschef bei Otto Retail Media

Im Bereich Retail Media will Otto weiter kräftig wachsen. Deshalb hat der Hamburger Onlineshop seine Advertising Services vor gut einem Jahr zum eigenen Direktionsbereich gemacht und Sabine Jünger als Direktorin an Bord geholt. Seit August verstärkt Markus Vones ihre Führungsmannschaft und verantwortet die Vertriebsstrategie und die Kundenakquisition des Retail-Media-Bereichs sowie die operative Aussteuerung von Werbekampagnen über die Otto-Plattform."Neben dem Handels- und dem Marktplatzgeschäft sind die Werbeservices die dritte wichtige Säule von Ottos Plattformstrategie", sagt Sabine Jünger , Direktorin Advertising Services bei Otto. Mit Markus Vones habe Otto einen "echten Vertriebsprofi" gewonnen, "der sich im E-Commerce-Geschäft bestens auskennt" Nach unterschiedlichen Stationen im Sales Management, wechselte der Münchener 2010 als Director Sales zum amerikanischen Online-Netzwerk Glam Media. 2013 folgte der Wechsel zu Amazon, wo er als Head of Agency Development, Head of Vertical Sales und seit Anfang 2022 als Head of Non-Endemics tätig war.In seiner neuen Funktion als Head of Sales & Account Management bei den Advertising Services soll der 43-Jährige vor allem den Ausbau datengetriebener Werbelösungen für Ottos Business-Partner und Agenturen vorantreiben. Otto sei der größte deutsche Retail-Media-Player am Markt "und da geht noch mehr", sagt Vones. "Wir sitzen hier auf einem Datenschatz für Werbetreibende aller Branchen." Sein Ziel: Otto Advertising Services soll zu einem festen Bestandteil der strategischen Mediaplanung werden.