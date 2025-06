SEO für die AIO-Zukunft: So landet man in Googles KI-Übersicht

In der Ära der KI setzt Google seit März auf Antwortboxen in den Suchergebnissen. Generiert von der hauseigenen AI mit dem Namen Gemini speisen sich diese aus... ja aus was eigentlich? Woher kommen die Inhalte der AIOs - der Artificial Intelligence Overviews? Das ist eine SEO-Frage, denn die Quellen der Informationen sind verlinkt. Es gibt also einen Weg hinein - und für den setzt sich der Titel Generative Engine Optimization (GEO), das SEO der KI-Ära, durch. Die Berliner Online-Marketing-Agentur Internetwarriors hat untersucht, was Seiten tun müssen, um in den AIOs zu landen. Die Studie