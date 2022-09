VerbraucherInnen kaufen kürzer, aber dafür öfter ein

Einkaufs-Trends 2022: Kürzere Supermarktbesuche und mehr Fokus auf Preis und Angebote

Die Einkaufs-App Bring! startet eine überarbeitete und erweiterte Version seiner Themen-Specials, die zu saisonalen Anlässen Tipps, Empfehlungen und passende Produkte in eigenen Bereichen bündeln. Mit der neuen Version führt Bring! Themenwelten ein, in denen NutzerInnen alles finden sollen, was sie zur Einkaufsplanung brauchen: von Produkt-Tipps über Anregungen bis hin zu Rezepten. In den Specials werden native Werbeformate eingesetzt, um Produkte in einem thematischen Kontext zu präsentieren und eine anlassbezogene Kommunikation zu erlauben. Gelauncht wird das Feature für NutzerInnen in der Schweiz mit einem Special zum Thema Wandern. Zukünftige Specials sind beispielsweise zu Weihnachten, Veganuary, Ostern oder Grillen geplant. "Unsere große NutzerInnen-Umfrage im Frühjahr hat gezeigt: Saisonalität ist den VerbraucherInnen zunehmend wichtig und zählt mittlerweile zu den Kernkriterien bei der Einkaufsplanung", so Davide Falzone , Commercial Director bei Bring!.Wie die Deutschen einkaufen und planen, analysiert der aktuelle Bring! Shopper Guide 2022. Basis sind eine Auswertung anonymisierter Daten aus der App sowie eine NutzerInnen-Umfrage mit dem Marktforschungsinstitut Omniquest. Dabei zeigt sich, wie Pandemie und gestiegene Lebenshaltungskosten das Einkaufsverhalten verändert haben. So gehen die Deutschen wieder öfter, dafür aber kürzer einkaufen: Von zweimal pro Woche im Jahr 2020 stieg die Häufigkeit der Einkäufe auf drei, während die durchschnittliche Dauer des Supermarktbesuchs von 13,5 auf 12 Minuten fiel. Beliebt bleibt dagegen der Wochenendeinkauf: Häufigster Tag ist der Samstag, gefolgt vom Freitag.Dass das Geld nicht mehr so locker sitzt, zeigt ein Blick auf die Bedeutung von Sonderangeboten: Während diese 2020 noch für 41 Prozent der VerbraucherInnen sehr wichtig waren, sind sie es 2022 für 46 Prozent. Dies bestätigen auch Zahlen aus der Frühjahrs-Umfrage: Demnach achten 59 Prozent der Deutschen beim Einkauf auf den Preis, für fast die Hälfte (48 Prozent) spielen aktuelle Angebote eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung, in welchem Supermarkt oder Laden sie einkaufen.Der gesamte Bring Shopper Guide 2022 steht hier zum Download bereit.