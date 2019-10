Wie Sie Design Thinking trotz Widerständen im Unternehmen etablieren

In dem Webinar erfahren Sie, wie Sie Ihren Vorstand für Design Thinking begeistern und ihm in anschaulichen Worten erklären, wie es in Ihrem Unternehmen zielgerichtet und Sinn stiftend eingesetzt werden kann, wie Sie das optimale Team zusammenstellen, wie Sie eine innovationsfördernde Workshopumgebung einrichten und welche Regeln Sie während eines Design-Thinking-Workshops beachten sollten.Das Webinar richtet sich an alle, die in der Thematik bewandert sind, und deren Zielsetzung es ist, zu verstehen, wie man Design Thinking im eigenen Unternehmen einsetzen kann. Die Teilnahme ist kostenlos.