Marketingplattform: Commanders Acts neue Version umgeht Adblocker

Die neue Version von Commanders Act integriert alle Funktionen in einer einheitlichen Plattform - von Enterprise Tag Managementund Consent Management über Identity Resolution und Data Activation bis hin zu Campaign Analytics. Mithilfe der CDP (Customer Data Platform) und der neuen Data-Cleansing-Funktion (Standardisierung und Reinigung von Daten)soll die Qualität der Daten direkt in der Plattform überprüfbar werden.Beim serverseitigen Tag-Management wird zwischen dem Browser des Nutzers und dem des Anbieters die Commanders-Act-X-Plattform zwischengeschaltet. Während die Datenerfassung zuvor auf verschiedenen Datenströmen basierte, die direkt vom Browser zu der jeweiligen Marketing-Lösung weitergeleitet wurden, werden jetzt alle Interaktionen des Kunden bzw. Ereignisse (Seitenaufrufe, Klicks, sämtliche Interaktion des Nutzers auf der Website) als ein gebündelter Datenstrom an Commanders Act X gesendet. Erst in der Plattform findet die Aufbereitung der Daten und ihre Verteilung an die verschiedenen Drittparteien statt.Ebenfalls neu: Intelligent Tracking Prevention (ITP) und Adblocker können umgangen und die Website-Aktivitäten der Benutzer trotzdem analysiert werden. Die Datenschutzbestimmungen gelten aber weiterhin: Das Sammeln undSpeichern von Daten erfordert nach wie vor die Zustimmung des Nutzers.Für Kunden, die nicht so schnell für alle Lösungen auf den serverseitigen Ansatz wechseln können oder möchten, bietet Commanders Act parallel weiterhin das clientseitige Tagging an.