Google Pay intergriert Paypal als Bezahlmethode

In den nächsten Tagen steht Paypal all seinen 20,5 Millionen deutschen Kunden als Bezahlmethode in Google Pay zur Verfügung. Dazu müssen sie ihr Paypal-Konto in der Google Pay-App als Zahlungsmethode hinterlegen und können so direkt mit ihrem Android-Smartphone an allen 8 Millionen kontaktlo...