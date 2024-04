Temu schon auf Rang sechs unter den Online-Shops in Deutschland

Nach dem E-Commerce Giganten Amazon wird mit 21,7 Millionen Suchanfragen im Monat häufiger gesucht als nach den Plätzen 16-100 zusammen (21 Millionen Suchanfragen).



Obwohl der kontrovers diskutierte chinesische Billig-Onlinehändler Temu erst im Frühling 2023 in Deutschland aktiv ist, belegt er mit etwa 1.9 Millionen monatlichen Suchanfragen bereits Platz 6 der meistgesuchten Onlineshops in Deutschland.



Nach dem chinesischen Fast Fashion Anbieter SHEIN wird mit 1,47 Millionen Suchanfragen im Monat fast so häufig gesucht wie nach dem deutschen Wettbewerber Zalando (1,59 Millionen Suchanfragen) und mehr als doppelt so häufig wie nach dem hippen Modehändler About You (640.000 Suchanfragen).



Unter den 20 meistgesuchten Onlineshops in Deutschland befinden sich zwölf Unternehmen mit Sitz in Deutschland.



Zwölf der 20 meistgesuchten Onlineshops in Deutschland sind keine Online Pure Player, sondern verfolgen mit einem weiten Netz stationärer Filialen einen Multichannel-Ansatz.

Platz Onlineshop Suchvolumen Sitz 1 amazon.de 21.760.000 USA 2 mediamarkt.de 3.800.000 Deutschland 3 ikea.com 3.560.000 Schweden 4 lidl.de 2.110.000 Deutschland 5 bonprix.de 1.940.000 Deutschland 6 temu.com 1.900.000 China 7 otto.de 1.840.000 Deutschland 8 zalando.de 1.590.000 Deutschland 9 shein.com 1.470.000 China 10 qvc.de 1.390.000 USA 11 decathlon.de 1.360.000 Frankreich 12 kaufland.de 1.110.000 Deutschland 13 obi.de 1.110.000 Deutschland 14 tchibo.de 1.090.000 Deutschland 15 apple.com 1.040.000 USA 16 nike.com 979.000 USA 17 dm.de 851.000 Deutschland 18 saturn.de 787.000 Deutschland 19 douglas.de 769.000 Deutschland 20 breuninger.com 751.000 Deutschland

Die chinesischen Billig-Anbieter sind im Online-Shopping stark im kommen. Das belegt nun auch eine Untersuchung des Google-Suchvolumens, die das SEO-Unternehmen Buzzlinks gemeinsam mit dem Stuttgarter Google Ads Experten Aaron Kübler durchgeführt hat. Dazu wurde das Google-Suchvolumen der 100 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland analysiert und ein Ranking der 20 meistgesuchten Onlineshops erstellt - also den Shops, nach denen die Deutschen am häufigsten bei Google suchen.Das Ergebnis:Insgesamt wird in Deutschland etwa 68 Millionen Mal pro Monat nach den Namen der 100 größten Onlineshops gesucht.Das sind die 20 meistgesuchten Onlineshops in Deutschland:"Es war absehbar, dass Amazon unser Ranking der meistgesuchten Onlineshops in Deutschland anführen wird, aber dass die beiden chinesischen Onlinehändler Temu und SHEIN es nach nur so kurzer Zeit in die Top 10 schaffen würden, hätte ich nicht erwartet", erklärte Google-Ads-Experte Aaron Kübler.Er schränkt aber zugleich ein: "Auch wenn das Suchvolumen nach den Shop-Namen ein gutes Indiz für die Kraft der Marken darstellt, dürfen wir nicht vergessen, dass Kunden bei Google nicht nur nach den Namen der Shops suchen, sondern auch nach den Produkten und Marken, die dort verkauft werden. Hier spielen Multi-Brand Onlineshops wie MediaMarkt und Zalando sowie DTC-Brands mit starken Marken wie Apple und Nike ihre Stärken gegenüber den gehypten chinesischen Händlern aus."