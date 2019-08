iBusiness startet tagesaktuelle Dmexco-Berichterstattung

Täglich fassen wir auf der Microsite für Sie alle Trendberichte und Nachrichten zu den Dmexco-Themen sowie zu den Unternehmen zusammen, die in den Kölner Messehallen ausstellen. Darüberhinaus können iBusiness-Premium-Plus-Mitglieder Pressemitteilungen zur Dmexco einstellen , die ebenfalls auf der Microsite angezeigt werden. Das Upgrade auf iBusiness Premium-Plus bekommen Sie auf /premium Nach dem "Übergangsjahr 2018" plant die Dmexco 2019 inhaltlich und qualitativ aufzustocken und positioniert sich als Community und Event-as-a-Service. Der Besucher soll bessere Orientierung über Branchenthemen bekommen, es soll mehr Raum für Vernetzung und Dialog geben. Zudem will die Dmexco (11. und 12. September 2019) unter dem Motto "Trust in you" den Community-Gedanken stärken. "Es ist sowohl als Bestärkung jedes Einzelnen als auch der gesamten Community gedacht", hatte Dominik Matyka erklärt, der Chief Advisor der Dmexco.