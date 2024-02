Bild: Bing Image Creator Die sozialen Folgen eines möglichen VR-Brillen-Booms sind noch unklar.

iBusiness Executive Briefing vom 6.2.2024

Gute Verkaufszahlen: Haben wir gerade den Start des Computerbrillen-Zeitalters erlebt?

06.02.2024 - Es ist fast wie früher: Apple-Fans campieren vor den Geschäften und kaufen das neue Wunderwerk des Unternehmens in Scharen, einen 3D-Computer fürs Gesicht. Daneben sorgt KI weiter für möglicherweise bahnbrechende Innovationen, jetzt bei Amazon. Und auch in Indien kündigt sich Revolutionäres an. ONDC ist eine E-Commerce-Plattform auf Open-Source-Basis.