Deutsche hören Podcasts im Auto, um sich selbst zu finden

11.09.2023 Am häufigsten schalten Hörerinnen und Hörer Podcasts im Auto ein, rund die Hälfte drückt hinter dem Lenkrad zumindest hin und wieder die Play-Taste (48 Prozent).

Auch beim Putzen oder Aufräumen (38 Prozent), zum Entspannen (34 Prozent) oder beim Essen (20 Prozent) werden Podcasts eingeschaltet. 30 Prozent hören Podcasts zum Einschlafen. Das sind Ergebnisse einer Befragung unter 1.159 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom , darunter 494 Hörerinnen und Hörer von Podcasts.Auch unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln (19 Prozent) oder auf dem Fahrrad (5 Prozent), beim Sport (16 Prozent), beim Kochen (12 Prozent), während der Arbeit, Schule oder Uni (8 Prozent) werden Podcasts genutzt. Am beliebtesten sind dabei Nachrichten, mehr als zwei Drittel der Hörerinnen und Hörer (69 Prozent) nennen dies als ihr liebstes Thema. Auch die Themen Gesundheit und Medizin (57 Prozent), Wirtschaft (57 Prozent), Sport und Fitness (48 Prozent), Politik (43 Prozent), Musik (42 Prozent) sowie Business und Finanzen (42 Prozent) finden großen Zuspruch. Je rund ein Drittel informiert sich über Podcasts zu den Themen Technologie und Digitales (38 Prozent), Geschichte und Zeitgeschehen (36 Prozent), Bildung (36 Prozent), Comedy (32 Prozent) und Wissenschaft (32 Prozent).Immer beliebter werden Podcasts rund um das Thema Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung, diese werden von 25 Prozent der Hörerinnen und Hörer bevorzugt gehört. Im Vorjahr waren es 14 Prozent. Interviewformate werden von einem guten Drittel gehört (34 Prozent).