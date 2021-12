Deutsche sehen Bildung, Mobilität und Klimaschutz als größte Digitalisierungsgewinner 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Schulen könnten von der beschleunigten Digitalisierung besonders profitieren, so die Meinung der Mehrheit.

(chart: Bitkom)

Neun von zehn (91 Prozent) der Deutschen sehen positive Effekte für Schulen durch eine beschleunigte Digitalisierung, nur 8 Prozent rechnen mit negativen Folgen. Einen günstigen Einfluss erwartet eine große Mehrheit (72 Prozent) auch in den Bereichen Mobilität und Klimaschutz. Dahinter folgen die Bereiche Verwaltung (69 Prozent) sowie Forschung und Innovation (67 Prozent) - einen negativen Einfluss sieht hier jeweils nur etwa jede und jeder Vierte.Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von mehr als 1.000 Bundesbürgerinnen und -bürgern in Deutschland im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom . "Mit der Pandemie sind große Defizite bei der Digitalisierung zu Tage getreten, gerade in der Bildung. Angesichts der Probleme der Schulen, auf digitalen Fernunterricht umzustellen, sieht die übergroße Mehrheit der Wahlberechtigten die Digitalisierung der Bildung als besonders dringend an", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Die Wählerinnen und Wähler sehen in allen Bereichen, in denen die Herausforderungen besonders groß sind, einen positiven Einfluss. Wenn wir die Digitalisierung mit mehr Konsequenz und Tempo vorantreiben, können Schulen ihren Bildungsauftrag besser erfüllen, Wege von A nach B effizienter und nachhaltiger zurückgelegt und klima- und umweltpolitische Ziele sehr viel schneller erreicht werden."Eine besondere Verantwortung sieht die überwiegende Mehrheit bei der Politik. Vier von zehn Deutschen (37 Prozent) beurteilen die Digitalpolitik als sehr wichtig für die künftige Entwicklung des Landes. Jede und jeder Zweite (48 Prozent) schätzt diese als eher wichtig ein - insgesamt sehen damit 85 Prozent die Digitalpolitik als zukunftsweisend für die Entwicklung in Deutschland an. Lediglich 9 Prozent halten sie für eher nicht wichtig und 4 Prozent für überhaupt nicht wichtig.