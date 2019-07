Microsoft bietet Neues für die Cloud

15.07.2019 Der Softwareriese Microsoft kündigt auf seiner Veranstaltung Inspire weitere Investitionen in das Partner-Netzwerk und Verbesserungen der Cloud-Dienste an.

Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick

Bei Microsoft Teams gibt es neue Funktionen für noch einfachere Zusammenarbeit, beispielsweise speziell für den Gesundheitssektor und für Mitarbeiter in der Produktion. Außerdem werden künftig Customer Centers unterstützt und eine datenschutzkonforme Meeting-Aufzeichnung ermöglicht. Nur zwei Jahre nach seinem Start hat Teams heute 13 Millionen täglich aktive Benutzer und 19 Millionen wöchentlich aktive Benutzer.

Das Business Applications ISV-Programm bietet künftig neue Entwicklungstools und -leitlinien. So soll die aktive Vermarktung von ISV-Lösungen auf dem Microsoft-Marktplatz erleichtert werden.

Die neue Version von Dynamics 365 Nonprofit Accelerator unterstützt Partner und Kunden bei der Entwicklung gemeinnütziger Anwendungen. Der Dienst ist zunächst nur in den USA verfügbar.

Azure Lighthouse bietet Partnerunternehmen ab Juli eine einheitliche Steuerungsebene, über die sie Microsoft Azure kundenübergreifend verwalten können. Dies ermöglicht einen höheren Automatisierungsgrad, bessere Skalierbarkeit und mehr Effizienz.

Das Azure-Migrationsprogramm (AMP) soll Kunden dabei unterstützen, ihre Migration nach Microsoft Azure weiter zu beschleunigen.

Der Softwareriese Microsoft will seine Partner unterstützen, die Möglichkeiten der Cloud stärker zu nutzen. Dafür kündigte der Konzern auf seiner Netzwerkveranstaltung Inspire am Wochenende in Las Vegas eine Reihe von Verbesserungen an. Neuerungen gibt es auch für Microsoft Teams, Dynamics 365 und Azure. Grundsätzlich will Microsoft weiter in Programme für den Ausbau des Partner-Netzwerks investieren.