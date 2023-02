Zahlungsmoral trotz Inflation und Energiekosten bisher kaum verändert

Bild: System Inkasso

Unternehmen schwächeln wenn deren Kunden nicht zahlen

Trotz Rekordinflation und hoher Energiekosten ist das Zahlungsverhalten säumiger Kunden bislang unverändert, so dasdas Ergebnis einer Umfrage unter den Mitgliedern des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. ( BDIU ). 48 Prozent der Inkassounternehmen berichten, dass private SchuldnerInnen aktuell ein nur leicht verschlechtertes Zahlungsverhalten aufweisen - 39 Prozent sagen, dass das Zahlungs­verhalten, verglichen mit 2021, in etwa gleichgeblieben ist. Auch die Zahl der Inkasso-Aufträge ist fast unverändert geblieben, wie 45 Prozent der Inkasso-Dienstleister berichten. 34 Prozent melden nur moderate Auftrags­steigerungen.Befragt nach den Gründen, warum private Schuldnerinnen und Schuldner Rechnungen nicht gezahlt haben, ist die Inflation aber bereits ein wichtiger Faktor. Jedes zweite Inkassounternehmen berichtet, dass durch die Kostensteigerungen ausgelöste Liquiditätsengpässe in diesem Jahr ein häufiger Grund für ausgebliebene Zahlungen waren. Viele Menschen sind jetzt gezwungen, auf ihre Ersparnisse zurückzugreifen, um ihre laufenden Kosten zu bedienen. Der große Kostenschock, etwa für Strom und Heizung, kommt für viele Haushalte, die jetzt von günstigeren Verträgen profitieren, erst noch, so die Einschätzung der Profis.Besonders betroffen von einem schlechteren Zahlungsverhalten ihrer Kunden waren 2022 nach Einschätzung der Befragten die Dienst­leistungs­branche, die Immobilienwirtschaft - beispielsweise Vermieter - sowie Versorger. Hauptgrund, warum gewerbliche Schuldner Rechnungen unbezahlt gelassen haben, waren Zahlungsausfälle bei deren eigenen Kunden.Wie wichtig ein faires Inkasso gerade im kommenden Jahr sein wird, belegt ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Neun von zehn Inkasso­unternehmen erwarten, dass sich die Zahlungsmoral 2023 ver­schlech­tern wird - und das besonders stark bei privaten SchuldnerInnen. Mit einer besseren Rechnungstreue rechnet in der Umfrage dagegen niemand.