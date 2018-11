Curated Shopping: Ebay Catch startet offiziell in Deutschland

Bild: Ebay

14.11.18 Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Ebay hat seinen Spin-off " Catch " nun auch offiziell aus dem Beta-Status entlassen und gibt den exklusiven Start in Deutschland bekannt. Zielgruppe von Catch sind "Young Value Shopper", die die neuesten Produkte zu günstigen Preisen entdecken und spontan einkaufen wollen (iBusiness berichtete ). Die Artikel in den verschiedenen Kategorien stammen aus dem Ebay-Angebot, werden jedoch von Hand kuratiert.