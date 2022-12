Prognose 2030: Experten sehen neue Digitalwirtschaft entstehen. Nicht das Metaverse.

Digitales Video wird dann an zweiter Stelle stehen (477 Milliarden US-Dollar) und das Fernsehen auf den dritten Platz fallen (386 Milliarden US-Dollar). Es scheint, dass die Entwicklung des Spielemarktes bereits eine neue digitale Wirtschaft prägt.Eines der interessantesten Mediensegmente, in der neue Technologien entwickelt und virtuelle Erlebnisse aus den Bereichen Augmented Reality & Virtual Reality (AR & VR) erzeugt werden, ist die Gamingindustrie. Prognosen, die im diesjährigen Digital Economy Compass von Statista aufbereitet wurden, deuten auf den Gamingmarkt in den kommenden Jahren als das umsatzstärkste Mediensegment hin, das die Segmente Fernsehen sowie Digitalvideo überholt. Durch AR & VR gelingt die immersive Simulation einer Welt, in die sich eine Vielzahl von NutzerInnen gleichzeitig in der Ich-Perspektive begeben können und dennoch ein starkes Gemeinschaftsgefühl teilen. Das Potenzial, einen riesigen sozialen Knotenpunkt zu schaffen, ist also außergewöhnlich.Aus diesem Grund setzen große Technologieunternehmen auf das Metaverse. Meta und Apple beispielsweise haben in erheblichem Umfang in verschiedene Elemente der Lieferkette des Metaverse-Ökosystems investiert, um sich einen langfristigen Vorteil zu verschaffen. Die bisherigen Investitionen belaufen sich auf insgesamt 36 Milliarden US-Dollar. Mit 15 Millionen verkauften Oculus-VR-Headsets seit 2020 ist Meta das führende Unternehmen im Bereich VR. Meta treibt VR-Erlebnisse voran, darunter Spiele oder virtuelle Welten wie sein Flaggschiff, die Metaverse-App Horizon Worlds. Das Metaverse birgt ein immenses Potenzial für die Zukunft, wobei der Markt für eCommerce und digitale Assets die höchsten Wachstumsraten aufweisen dürfte. AnalystInnen prognostizieren bis 2030 einen Umsatz von über 191 Milliarden US-Dollar allein im eCommerce.Aktuelle Einflussfaktoren auf globaler Ebene, wie etwa der Russland-Ukraine-Krieg, die Inflation und Schocks in der Lieferkette, deuten auf eine globale Rezession hin und haben zu einer Leistungsverlangsamung bei vielen großen Akteuren geführt. Der prognostizierte Weg zurück zur Rentabilität des reibungslosen Handels führt durch das Metaverse. Es wird erwartet, dass das Metaverse in Zukunft ein enormes Potenzial für den gesamten digitalen Markt haben wird, wobei der eCommerce und der Markt für digitale Assets das größte Wachstum aufweisen dürften.Somit kann festgehalten werden: Das Metaverse wird die Art und Weise, wie Menschen in der physischen und digitalen Welt interagieren, unweigerlich verändern. Eine seismische Verschiebung in Richtung digitaler Welten scheint möglich und schafft neue Potentiale der digitalen Wirtschaft, dessen Beobachtung von Unternehmen unvermeidbar sein wird.