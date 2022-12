Deutsche Autos vs Google Cars: Wen Verbraucher beim autonomen Fahren vorne sehen

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 23 Prozent. Zugleich rechnen 43 Prozent damit, dass neue Automobilhersteller letztlich an der Spitze stehen werden, 6 Prozentpunkte mehr als 2021. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.005 Personen ab 16 Jahren in Deutschland.Die klassischen deutschen Hersteller schneiden in den Augen der Bevölkerung deutlich besser ab als ihre etablierten Konkurrenten aus dem Ausland, denen gerade einmal 11 Prozent (2021: 10 Prozent) die künftige Führungsrolle zusprechen. Und sie schneiden auch besser ab als IT- und Internet-Unternehmen, die ebenfalls an autonomen Fahrzeugen arbeiten und die 18 Prozent (2021: 22 Prozent) perspektivisch vorne sehen.Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverband Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.005 Personen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellung lautete: "Wer wird den Wettbewerb um das autonome Fahren gewinnen?"