CIO-Studie: Druck auf IT-Verantwortliche steigt weltweit

Laut der "Global CIO Survey 2019" von Logicalis ist das bei fast der Hälfte (49 Prozent) der weltweit befragten 888 IT-Leiter der Fall. 29 Prozent gaben eine Verschlechterung der Work-Life-Balance an. Der internationale IT-Solutions- und Managed-Services-Anbieter Logicalis befragt seit sieben Jahren jährlich IT-Leiter in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien zu ihren aktuellen Aufgaben und Herausforderungen.Das rasche Tempo des digitalen Wandels setzt IT-Abteilungen zudem unter Druck. Ein Drittel der Studienteilnehmer ist der Meinung, dass ihr Unternehmen hinter dem Wettbewerb zurückfällt - insbesondere in den Bereichen Verbesserung der Agilität (24 Prozent), Modernisierung der Workflows (23 Prozent) und Steigerung der Effizienz (22 Prozent). In der Folge nimmt das Outsourcing von Technologien und Dienstleistungen zu, vor allem weil es an internem technischem Know-how mangelt. Aber auch fehlende personelle Ressourcen sind ein Grund dafür.Neben der Zunahme strategischer Tätigkeiten mussten sich CIOs im Jahr 2019 stärker mit der Abwehr von Sicherheitsbedrohungen, der Einhaltung von Informations- und Sicherheitsrichtlinien und dem täglichen Management von Technologien beschäftigen. In der Folge blieb für 30 Prozent der Befragten weniger Zeit, Innovationen voranzutreiben.Die Studie zeigt außerdem: Mitarbeiter bleiben ein hoher Risikofaktor für die IT-Sicherheit von Unternehmen. Die Hälfte der Befragten stufte menschliches Versagen als reale Gefahr für die Organisation in den nächsten zwölf Monaten ein. Dahingegen sehen nur noch vier von zehn CIOs (41 Prozent) Malware und Ransomware als Bedrohung für ihr Unternehmen an, verglichen mit 7 von 10 (68 Prozent) im Vorjahr. Auch Phishing ist für weniger Befragte kritisch: Während es im Vorjahr noch 49 Prozent als weit verbreitetes Sicherheitsproblem bewertete, spielt es aktuell für nur noch 33 Prozent eine Rolle.