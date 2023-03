Weibliche Vorbilder sind durchsetzungsstark, empathisch und hochkompetent

Rachel Scheel, SVP Global Talent, Development and Diversity, Equity and Inclusion bei Criteo : "Ich habe viele Vorbilder, aber der Frau, der ich mich am meisten verbunden fühle, ist Jacinda Ardern , die kürzlich als Premierministerin in Neuseeland zurückgetreten ist. Nicht nur, weil sie eine Frau in einer starken Führungsposition ist und zum Zeitpunkt ihrer Wahl die jüngste weibliche Regierungschefin der Welt war, sondern auch, weil sie sich aktiv für Geschlechterparität und Frauenrechte einsetzt und ein inspirierendes Vorbild für junge Mädchen ist, indem sie ihnen vermittelt, dass sie alles erreichen können, was sie möchten. Ich kann mir vorstellen, dass sie mit ihrem Einfluss und ihrer Stimme auch über ihre Rolle als Premierministerin des Landes hinaus Großes bewirken wird."





: Florian Seidl, Account Manager bei Emetriq : "Mein Vorbild ist Lisa Su . Sie hat eine beeindruckende Karriere in der Halbleiterindustrie gemacht und durch ihre Führungsrolle bei AMD dazu beigetragen, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht hat. Als CEO von AMD ist sie eine der wenigen Frauen, die in dieser Position in einem großen Technologieunternehmen tätig sind. Sie ist eine Vorreiterin für Frauen in der Technologiebranche und inspiriert viele junge Frauen, sich für eine Karriere in diesem Bereich zu entscheiden." Lisa Su habe auch gezeigt, dass sie nicht nur eine herausragende Führungspersönlichkeit ist, sondern auch eine hervorragende technische Expertin. Sie hat einen Doktortitel in Elektrotechnik und war zuvor bei Unternehmen wie IBM und Freescale Semiconductor tätig, bevor sie zu AMD wechselte. Ihre technische Kompetenz habe dazu beigetragen, dass AMD in den letzten Jahren in Bezug auf Prozessortechnologie und Produktinnovationen große Fortschritte gemacht hat.





Celestine Bahr, Director Legal, Compliance & Data Privacy, Usercentrics GmbH : "Hier nur eine Frau zu nennen, fällt mir richtig schwer. Es gibt einfach zu viele tolle Frauen, Gründerinnen und Unternehmerinnen. Eine von ihnen ist Claire Midwood , eine sehr gute Freundin von mir, die bereits in Top-Positionen diverser Unternehmen agierte. So war sie zum Beispiel die erste weibliche Senior Executive bei Adidas oder auch CEO bei Amorelie. Sie hat sich ihren Erfolg selbst aufgebaut. Nicht durch Vitamin B, sondern durch harte Arbeit und ständiges Lernen hat sie es in die Geschäftsführung geschafft und Top-Marken erheblich mit beeinflusst und weiterentwickelt. Das Besondere: Sie ist dabei stets authentisch geblieben. Sich in dieser oberflächlichen und schnelllebigen Welt von nichts und niemandem verbiegen zu lassen, echt und menschlich und vor allem auch weiblich zu bleiben und damit Erfolg zu haben, das bewundere ich sehr."





: Andrea Buzzi, Founder & CEO von Frauwenk : "Ich kenne meine Rolle heute und ich habe ein klares Bild von der Zukunft. Daran orientiere ich mich. Deshalb tue ich mich auch mit dem klassischen Bild eines Role Models schwer. Mir ist der Austausch mit anderen Unternehmerinnen wichtig. Das bringt mich weiter und außerdem inspirieren wir einander. Je nach Fragestellung und Thema ist dabei mal die eine und dann wieder die andere von uns ein Role Model."





Sylwia Iwanejko-Sajewska, Country Manager DACH, TripleLift : "Es gibt so viele großartige Frauen und weibliche Vorbilder, von denen ich mir wünschte, sie würden mehr gewürdigt. Wenn ich daran denke, wo wir Frauen heute stehen und wie gering der Anteil weiblicher Führungskräfte im C-Level ist, würde ich gerne Marie Sklodowska-Curie hervorheben. Sie war eine echte Vorreiterin und hat sich für das eingesetzt, woran sie glaubte. Sie überschritt Grenzen, setzte neue Standards, war voller Leidenschaft und Hingabe und leistete herausragende Pionierarbeit in der Radioaktivitätsforschung. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt, die erste Person, die zweimal einen Nobelpreis erhielt, und die einzige Person, die einen Nobelpreis in zwei wissenschaftlichen Bereichen erhielt. Das finde ich sehr beeindruckend und inspirierend."

Bis gestern haben Frauen in diesem Jahr umsonst gearbeitet - verglichen mit ihren männlichen Kollegen. Am 7. März war 'Equal Pay Day': Frauen verdienen laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Rechnet man diesen Wert in Tage um, arbeiten Frauen vom 1. Januar an 66 Tage umsonst und pünktlich zum heutigen Weltfrauentag statistisch gesehen endlich gegen Entgelt. Und dabei leisten sie in ihren Jobs oft herausragende Arbeit. Fünf Marketingprofis stellen ihre - beruflich gesehen - weiblichen Vorbilder vor: