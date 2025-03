Mit Marcus Birkmeir kommt ein erfahrener Business Developer und alter Bekannter an Bord. Denn der 56-Jährige war bereits bis 2014 für Cyperfection tätig. Nun wird er die Neugeschäftsentwicklung für die Ludwigshafener Agentur als Director Business Development vorantreiben und die langfristigen Partnerschaften mit Healthcare- und Pharma-Unternehmen, besonders in puncto strategischer Beratung, stärken.Marcus Birkmeir gilt als Experte in den Feldern Strategie und Beratung, der digitalen Transformation und Markenkommunikation und Birkmeir kommt von der Markenagentur mangler+noller , wo er die Position als Director Brand Management & Business Development innehatte.