Gamescom: Besucher unter Vor-Corona-Niveau, aber mehr Remote-Zugriffe

Die Gamescom 2023 war gut besucht und unterstrich ihre internationale Bedeutung: 320.000 Besuchende aus über 100 Ländern strömten nach Angaben des Veranstalters von Mittwoch bis Sonntag in die Gamescom-Hallen. Damit bliebt die Messe zwar hinter hinter ihrem Besucherrekord von 373.000 Gästen im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 zurück. Die Zahl der Fachbesuchenden stieg aber im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Prozent auf über 31.000, 50 Prozent reisten aus dem Ausland nach Köln an, mehr als zwei Drittel der Personen nutzten die digitale Matchmaking-Plattform. Hinzu kommen Millionen von Menschen weltweit, die das Showprogramm der gamescom verfolgten: Allein bis Samstagabend wurden über 180 Millionen Zugriffe (Views) gezählt, über 20 Millionen davon entfielen auf die Eröffnungsshow. Dies sei ein neuer Rekord bei der internationalen Reichweite, teilte Veranstalter Koelnmesse mit.Entsprechend zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen: "Was sich schon vorab in mehreren Rekorden bei Ausstellendenzahl, Fläche und Internationalität gezeigt hat, hat sich jetzt zum Ende des Events eindrucksvoll bestätigt: Die gamescom ist und bleibt das weltweit größte Games-Event", ließ sich Gerald Böse , Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse , zitieren.Felix Falk , Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche ergänzte: "Die gamescom hat 2023 nochmals einen großen Sprung nach vorne gemacht: Sie ist größer, vielfältiger und internationaler als jemals zuvor. Neue Partner aus dem Streaming-Bereich wie Netflix oder Disney+ haben ebenso zur gewachsenen Vielfalt beigetragen wie die größte indie area in der Geschichte der gamescom oder das weiter ausgebaute Angebot für Content Creator."