Selbst wenn sich in dem Real-Live-Metaversum der/die eine oder andere die Branche für den Treibriemen der Welt und den Nabel des Universums betrachtet, um den sich alles (aber auch gar alles) dreht. In einer stillen analogen Stunde wird einem klar: Mitarbeitende in der Krankenpflege sind unersetzbar. Feuerwehrleute, Polizei, Flüchtlingsretter, Soldaten und Medizinforscher sind vielleicht unersetzbar. Digitalfuzzis wie Sie und ich sind eigentlich eher so mittelwichtig.



Aber Sie kennen das: Wer dem einen oder anderen Vortrag lauscht auf einem der ungezählten(1) Onlinemarketing-KI-Metaversum-ECom

Premium-Inhalt Noch nicht iBusiness-Mitglied? Für Ihre Registrierung erhalten Sie ein Kontingent von fünf kostenfreien Abrufen für Premium-Analysen. Jeden Kalendermonat erhalten Sie zudem einen weiteren kostenfreien Abruf. Kostenlos Registrieren Anmelden/Login