Höheres Bedürfnis nach Markensicherheit im Connected TV 

"Nach einer Phase rapiden Wachstums ist Connected TV (CTV) nun offiziell das bevorzugte Streaming-Gerät der KonsumentInnen. Dabei führt YouTube die Liste der werbegestützten Streaming-Dienste an, die die Menschen auf CTV sehen"

88 Prozent der Befragten konsumieren Streaming-Video-Inhalte auf CTV-Geräten. 61 Prozent bevorzugen dabei YouTube vor allen anderen Optionen, gefolgt von Hulu mit 43 Prozent und Broadcast mit 33 Prozent.

Die hohe Geschwindigkeit der Content-Kreation fördert das Bedürfnis nach Markensicherheit: 58 Prozent der befragten KonsumentInnen sind laut der Studie schon einmal auf bedenkliche Inhalte bei YouTube CTV gestoßen.

83 Prozent der NutzerInnen würden eine Anzeige, die neben fragwürdigen YouTube-Inhalten abgespielt wird, wahrscheinlich überspringen.

KonsumentInnen bevorzugen kontextuell passende Werbeanzeigen neben Premium-Inhalten: 44 Prozent der NutzerInnen sind empfänglicher für YouTube CTV-Anzeigen, die neben markenrelevanten, hochwertigen Inhalten ausgespielt werden.

Gleichzeitig ist es weniger wahrscheinlich, dass VerbraucherInnen relevante Anzeigen überspringen. 40 Prozent sagen, dass sie eine Anzeige auf YouTube am ehesten zu Ende anschauen, wenn sie für den Inhalt des gewählten Videos relevant ist.

, resümiert Tony Marlow , Chief Marketing Officer bei Integral Ad Science die Ergebnisse einer Studie, für die über 1.000 Personen in den USA über ihre CTV-Nutzung und begleitende Werbung befragt wurden."YouTube ist der richtige Ort für Marketer, die die Aufmerksamkeit der KonsumentInnen auf sich ziehen wollen", sagt Marlow. Doch an der Markensicherheit hapert es oft. Zur Optimierung von CTV-Ads auf Youtube bietet IAS deshalb ab sofort neue Lösungen für Brand Safety und Suitability an.