HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Ohne Strategie ist das Thema KI nicht zu bewältigen. Statt sich ambitionierte Ziele zu setzen, sollten Firmen grundsätzliche Sinnfragen stellen.

Es ist ein weiter Weg vom Hype zur Tat. Am Anfang lohnt sich also die Frage, ob man ihn überhaupt gehen sollte: KI in Unternehmen zu implementieren ist, wie iBusiness gezeigt hat, ein beschwerliches Vorhaben. Bevor man also auf den Hypezug springt, sollte man checken, ob er die Firma nicht aufs Abstellgleis führt. Denn nicht jeder braucht KI und wer sie braucht, braucht sie oft an anderer Stelle als gedacht. Um das herauszufinden, benötigen Marken eine gute Strategie. Doch wo anfangen? Und wie soll man es hinbekommen, wenn man nicht Otto oder Amazon &nbs