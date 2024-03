Neue Microsite über B2B-Commerce

Bild: Sybit Dirk Harzer (Sybit GmbH)

Produkte, Produktinformation und Visualisierung - wie Commerce-Plattformen im B2B erfolgreich sind

An vielen Stellen im B2B-Commerce sieht es immer noch aus wie in den 50er Jahren. Vor allem werden Produkte nur sehr rudimentär beschrieben. Für Kunden keine gute Entscheidungshilfe. In diesem Vortrag bringen wir Licht ins dunkle B2B-Produktdatenmanagement und zeigen, wie man auch bei hochspezialisierten Produkten die entscheidende Frage beantworten kann, ob sie für einen Kunden passen. Im Detail geht es um:



Evolution der Produktinformationen - vom Print-Katalog zur Überall-Verfügbaren Produktinfo

Digital Aftersales - vom klassischen Produktkatalog zum digitalisierten und visualisierten Ersatzteilverkauf

Vortrag im Rahmen der Digital Experience 2024. Zukunft von Customer Journey und Customer Experience. am 26.03.24, 10:00 Uhr