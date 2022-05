HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Social Media Marketing findet zunehmend in einem politischen Spannungumfeld statt.

Das größte Beben, das in jüngster Zeit seine Schockwellen durch Social Media jagte, war sicherlich nicht irgendein neues Content-Format oder aktuelle Reichweiten-Abstiege in organischen Feeds. Das Beben hört auf den Namen Elon Musk und verursachte Schlagzeilen, Spott und Befürchtungen um die Zukunft von Microblogging-Dienst- Twitter , den Musk sich in einer feindlichen Übernahme für 44 Milliarden kaufen will, so wie sich andere Menschen eine neue Spülmaschine zulegen: Man denkt schon über die Investition nach, aber pleite geht man nicht deswegen. Neben Elo