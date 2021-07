So funktionieren erfolgreiche Digital-Experience-Konzepte 

Bild: Adobe

Digital-Experten und Anwender teilen im Adobe Customer Experience Summer Camp Hintergrundwissen zu Trends und Best-Practices rund um das Thema E-Commerce - sowohl für B2C, B2B als auch B2B2C.Zusammen mit den mittelständischen Marktführern EGLO und EPLAN geben wir Einblicke in innovative und aktuelle Digital-Projekte, welche Vertrieb, Marketing, Kommunikation und IT für die Zukunft aufstellt. Die Keynote wird der deutsche ECommerce-Papst Dr. Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung an der Universität Köln halten. In seinem Vortrag "Commerce im Umbruch - Die neue Normalität gestalten" will er die Auswirkungen der steigenden Kundenerwartungen im B2B und B2C beleuchtet und auf die Herausforderungen für den Handel auf Basis aktueller Studienergebnisse eingehen.Erfahren Sie vom 13. bis 15. Juli in unserem kostenfreien virtuellen Summer Camp, wie Sie Kundennähe als Wettbewerbsvorteil digital neu ausrichten, indem Sie Websignale erkennen, relevante Inhalte ausspielen und Digitalerlebnisse optimieren.