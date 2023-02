Vertriebs-Landkarte: Welche Tech-Projekte Unternehmen 2023 angehen und wer sie verantwortet

24.02.2023 - Wer hat in Unternehmen und Organisationen das Sagen, wenn es um digitale Transformation geht? Wer entscheidet am Ende? Und welche Projekte können Agenturen und Digitaldienstleister im Krisenjahr 2023 am besten verkaufen? Eine Studie zeigt, wie sich das Investitionsverhalten in DACH-Unternehmen gewandelt hat.