Künstliche Intelligenz bekommt einen Job bei der Arbeitsagentur - da soll die Technologie am Horizont aufziehende Personalknappheit bekämpfen helfen, berichtet Heise - die Befürchtungen AI könne massenhaft Jobs ersetzen, werden damit nicht gerade entkräftet, wenn ausgerechnet in den Jobcentern AI Jobs ersetzt - stellt die KI am Ende gar andere KIs ein, um noch mehr Jobs zu ersetzen? Vielleicht sollte man eine Ausnahme einprogrammieren, dass bei gleicher Eignung Menschen bevorzugt werden.Wie sehr Künstliche Intelligenz auf den höchsten Leveln schon ihre virtuellen Fußspuren hinterlä