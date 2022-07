Conversational Commerce: So wird der Messenger zum Verkaufskanal

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Wenn Conversational Commerce Erfolg haben soll, müssen Unternehmen Know-how aufbauen und in Personal investieren.

Messenger-Dienste sind für die Deutschen quer über alle Altersstufen hinweg ein alltäglicher, nicht mehr wegzudenkender Kommunikationskanal. Laut dem 'Digital Report 2022' von Hootsuite und We Are Social ist die Messenger-App WhatsApp die meistgenutzte Social-Media-Plattform in Deutschland. 83,6 Prozent der 78 Millionen regelmäßigen InternetnutzerInnen zwischen 16 und 64 Jahren nutzen die Anwendung jeden Monat. Facebook und Instagram folgen mit weitem Abstand, ebenso die anderen reinen Messenger-Dienste. Und das obwohl WhatsApp aufgrund seiner Änderungen d