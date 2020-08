Amazon weitet Lebensmittellieferung für Prime-Mitglieder aus

Ab sofort können Prime-Mitglieder im Großraum Darmstadt und im Süden Frankfurts über Amazon Prime Now Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs aus einer lokalen Tegut -Filiale online bestellen. Zur Auswahl steht ein Sortiment mit mehr als 6.000 Produkten, darunter tiefgekühlte Waren, Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel sowie Getränke, Drogerieartikel und Tiernahrung. Bis Ende des Jahres soll das Sortiment laut Amazon auf rund 10.000 Produkte ausgeweitet werden.Bestellungen können über die Prime Now App oder unter Primenow.de aufgegeben werden. Hier können Kunden auch prüfen, ob das Angebot für ihre Postleitzahl verfügbar ist. Der Konzern lockt mit kurzen Lieferzeiten: Die Zustellung soll innerhalb eines "flexiblen 2-Stunden-Lieferfensters" erfolgen.Prime Now liefert von Montag bis Samstag zwischen 10 und 22 Uhr. Ab einem Bestellwert von 50 Euro ist die Lieferung kostenlos. Für kleinere Bestellungen ab 20 Euro fällt derzeit eine Liefergebühr von 3,89 Euro (später 3,99 Euro) an. Amazon gibt die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiter.Diesen Service für Prime-Mitglieder gab es bisher nur in Berlin und München. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Kunden außerdem ihre Mitgliedschaft für 7,99 Euro im Monat um den Lebensmittel-Lieferdienst AmazonFresh erweitern und ihren Wocheneinkauf online erledigen (Alternativ für Nichtmitglieder: 4,99 pro Lieferung).