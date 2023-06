Die deutsche Post gibt es nicht mehr

Logistikunternehmen Deutsche Post DHL Group hat angekündigt, den Konzernnamen zum 1. Juli 2023 in DHL Group zu ändern. Der neue Name spiegele den Wandel wider, den die Gruppe in den vergangenen Jahren durchlaufen habe und trage " der Fokussierung auf nationale und internationale Logistikaktivitäten als Motor für künftiges Wachstum Rechnung", wie es in bester PR-Prosa heißt.Vorstandsvorsitzender Tobias Meyer setzt noch einen drauf: Man sei schließlich eines der internationalsten" Unternehmen der Welt und nutze in allen Märkten außerhalb Deutschlands fast nur die Marke DHL.Bereits jetzt stammen über 90 Prozent des Umsatzes der Gruppe aus Geschäften, die unter der Marke DHL firmieren, darunter das DHL-Paketgeschäft in Deutschland. Die Marken Deutsche Post und DHL werden in Deutschland wie bisher weiterverwendet. Der neue Konzernname hat keine Auswirkungen auf den Namen der börsennotierten Konzernobergesellschaft, die weiterhin Deutsche Post AG heißt. Das Börsenkürzel, das derzeit "DPW" lautet, wird in "DHL" geändert, um das globale Portfolio des Unternehmens besser an den Finanzmärkten zu positionieren und die starke Bekanntheit der Marke DHL auch dort zu nutzen.