Bedrohung im Homeoffice: Angestellte empfinden Cyberattacken als job-bedrohlich

Darüber hinaus sagt jeder fünfte Befragte (20 Prozent), dass KollegInnen bereits angegriffen wurden und 14 Prozent sind bereits selbst Opfer einer Cyberattacke geworden. Deshalb fordern 60 Prozent der Befragten von ihrem Unternehmen mehr Investitionen in eine sichere digitale Infrastruktur.Das sind die Ergebnisse des "Slack Cyber Security Survey", einer aktuellen Studie unter mehr als 2.000 BüroarbeiterInnen in Deutschland. Die Umfrage wurde vom Technologieunternehmen Slack in Auftrag gegeben und vom Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt. Die Studie untersucht, wie sicher sich deutsche BüroarbeiterInnen in ihrem Arbeitsumfeld fühlen, wie gut sie sich und ihre Unternehmen auf potenzielle Cyberangriffe vorbereitet sehen und welche Erwartungen sie hinsichtlich ihrer digitalen Infrastruktur haben.Cybersecurity stand in den vergangenen zwölf Monaten weniger im Fokus der Unternehmen, berichtet jeder fünfte deutsche Befragte. Aus diesem Grund fordern 60 Prozent der MitarbeiterInnen einen besseren Schutz und mehr Investitionen in die digitale Infrastruktur. Zudem geben 60 Prozent an, dass Arbeitgeber und Vorgesetzte die digitale Infrastruktur effektiver nutzen könnten, um vor Cyberangriffen zu schützen. Diese Meinung wird auch von denjenigen geteilt, die schon mal Opfer eines Cyberangriffs geworden sind: 64 Prozent von ihnen geben an, dass die digitale Infrastruktur ihres Arbeitgebers sie nicht ausreichend geschützt hat - ein Problem, das im Zuge der Umstellung auf hybride Arbeitsformen dringend gelöst werden muss.EMail-basierte Angriffe wie Spam und Phishing sind mit 58 Prozent immer noch die Hauptursache für Cyberangriffe, gefolgt von allgemeiner Malware (48%). Andere Angriffsarten wie DDos-Angriffe (17%), Datendiebstahl durch Advanced Persistent Threats (16%) und Botnets (11%) werden seltener als Ursache angegeben. Rund zwei Drittel der Befragten (61%) sehen ihr Unternehmen daher besonders durch Angriffe per E-Mail gefährdet.Mitarbeitende erleben Cyberangriffe sowohl bei der Arbeit im Büro (60 Prozent) als auch zu Hause (44 Prozent), was die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes beim Thema Cybersicherheit unterstreicht. Dementsprechend empfinden 9 Prozent der Befragten eine Büroumgebung oder einen Co-Working-Space als unsicher, während dies auf 13 Prozent bei der Arbeit zu Hause oder Remote zutrifft.60 Prozent der Büroarbeitenden sind der Meinung, dass ihr Arbeitgeber mehr automatisierte Prozesse und Workflows einsetzen sollte, um die Arbeit einfacher und effizienter zu gestalten. Bei Tech-Angestellten fällt dieser Wert mit 67 Prozent noch deutlicher aus. JedeR vierte Tech-Angestellte schätzt sogar, dass ein wöchentlicher Zeitgewinn von ein bis zwei Stunden durch den gezielten Einsatz von Automatisierung möglich wäre. Um Arbeitsabläufe noch effizienter zu gestalten, wünschen sich rund die Hälfte der Büroarbeitenden (54%) regelmäßige Schulungen im Umgang mit automatisierten Prozessen (Tech-Angestellte: 57 Prozent).Laut den Befragten nutzen viele Unternehmen nicht die neuesten Standards, um Cyberbedrohungen abzuwehren: Enterprise Key Management, das mit der Bereitstellung von kryptografischen Schlüsseln einen unbefugten Zugriff auf Daten verhindert, kommt in den Unternehmen von 22 Prozent der Befragten nicht zum Einsatz. Weitere 22 Prozent geben an, dass ihr Unternehmen kein Identitäts- und Gerätemanagement (z. B. Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sitzungsdauer, usw.) einsetzt.54 Prozent der Befragten, die bereits Opfer eines Cyberangriffs geworden sind, beklagen, dass sie von ihrem Unternehmen im Vorfeld des Angriffs nicht ausreichend geschult und vorbereitet worden sind. Daher fordern 59 Prozent der Befragten mehr Schulungen und Unterstützung in diesem Bereich. Aktuell verbringen mehr als zwei Drittel der Befragten (71%) nur bis zu 2 Stunden pro Jahr mit sicherheitsrelevanten Themen und Schulungen.