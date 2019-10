Online Marketing: Wie halten es deutsche Firmen mit der Brand Safety

Bild: Erich Ferdinand / flickr

Umfrage: Brand Safety in 2019 Wer kümmert sich bei Ihnen um das Thema Brand Safety? Marketing-Mitarbeiter Marketing-Leitung IT Vertrieb Vorstand/Geschäftsführung Keine ausgewiesene Abteilung Wie viele Mitarbeiter kümmern sich in ihrem Betrieb um das Thema Brand Safety? 1-5 5-10 Über 10 Kein Mitarbeiter Mit welchen Tools überwachen Sie Ihre Brand Safety (hier können sie Tools wie 'Google-Suche' eingeben oder den Namen ihrer verwendeten Software)?

Uns interessiert ihr Input: Wie halten Sie es in Ihrem Unternehmen mit dem Thema Brand Safety. In den USA ist Brand Safety weit verbreitet: Marken kontrollieren, ob ihre Ads auch in markenkonformen Online-Umfeldern ausgespielt werden. In Deutschland - so heißt es - schauen Advertiser fast nie nach, ob ihre Ads eventuell in 'unsauberen' Umfeldern platziert werden, die negativ auf die Marke abfärben können. Wie handhaben Sie das Thema Brand Safety?