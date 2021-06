Unzufriedenheit mit schwarz-roter Digitalpolitik wächst 

Wenige Monate vor der Bundestagswahl nimmt die Unzufriedenheit mit der Digitalpolitik der Großen Koalition weiter zu. Lediglich rund drei Prozent der BürgerInnen in Deutschland sind in den Bereichen digitale Bildung (2,8 Prozent) und digitale Verwaltung (3,1 Prozent) mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden.Das zeigt das digitalpolitische Wahlbarometer, des eco - Verband der Internetwirtschaft e.V. gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey sowie mit Unterstützung des Vodafone Instituts und Huawei entwickelt hat. Das Wahlbarometer liefert bis zur Bundestagswahl am 26. September ein repräsentatives Stimmungsbild der Gesamtbevölkerung in Deutschland zu digitalpolitischen Themen in Echtzeit. So wird im Zeitverlauf deutlich: Die Zufriedenheit der BürgerInnen schwindet weiter. Am 1. April dieses Jahres hatten 4,1 Prozent der BürgerInnen angegeben, zufrieden mit der Digitalpolitik der Bundesregierung im Bereich digitale Bildung zu sein. Bei der digitalen Verwaltung lag der Wert zu diesem Zeitpunkt noch bei 3,9 Prozent.