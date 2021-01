Jedes vierte Unternehmen spendet ausrangierte Elektrogeräte 

Tipps zum Umgang mit Altgeräten in Unternehmen

Wie gehen Unternehmen mit Smartphones, Monitoren, Notebooks oder Drucker um, die nicht mehr gebraucht werden? Laut einer Studie im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom spendet jedes vierte Unternehmen in Deutschland (24 Prozent) noch funktionsfähige, aber nicht mehr genutzte Elektrogeräte an wohltägige Organisationen. 14 Prozent verschenken solche Geräte an ihre Mitarbeiter, 11 Prozent verkaufen sie vergünstigt in der Belegschaft. Lediglich 7 Prozent der Unternehmen verkaufen alte Elektrogeräte extern.Für die Studie wurden Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder oder Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsbeauftragte von 753 Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten in Deutschland von Mitte September bis Ende Oktober 2020 telefonisch befragt. Demnach sorgt mehr als jedes zweite Unternehmen (56 Prozent) dafür, dass diese Geräte fachgerecht entsorgt werden. Jedes dritte Unternehmen (35 Prozent) lagert Monitore, Computer und andere Geräte, die nicht mehr gebraucht werden, ein.Der Bitkom empfiehlt jedoch ausrangierte Elektrogeräte im B2B-Bereich wiederzuverwenden, über einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb fachgerecht zu verwerten oder je nach Vereinbarung direkt dem Hersteller zurückzugeben. Wichtig ist die Meldung der entsorgten Elektrogeräte an die Stiftung ear , die in den meisten Fällen in der Verantwortung des Unternehmens liegt. So könne jedes Unternehmen dazu beitragen, die Sammelquote für Elektroaltgeräte in Deutschland zu erreichen.Hersteller und Händler von Elektrogeräten sind verschiedenen Gesetzen zur Umsetzung der WEEE-Richtlinie (WEEE = Waste of Electrical and Electronic Equipment) verpflichtet. Damit werden auch die Rücknahme und Entsorgung der Elektroaltgeräte sowie deren Finanzierung geregelt. Der weee-full-service unterstützt Unternehmen bei diesen Verpflichtungen mit europaweiten Compliance-Lösungen für Elektrogeräte, Batterien und Verpackungen.