ITK-Markt wächst auf 3,2 Billionen Euro

29.10.2019 Der Markt für Produkte und Dienste der Informationstechnik und Telekommunikation (ITK) in der EU wächst 2019 stabil, aber langsamer als im Vorjahr - und zwar um 2,4 Prozent auf 653 Milliarden Euro (2018: 2,9 Prozent), so der Digitalverband Bitkom auf Grundlage einer Studie des European Information Technology Observatory (EITO). Dabei entwickelt sich das IT-Geschäft besser als der Telko-Markt, 3,0 Prozent Wachstum (auf 357 Milliarden Euro / IT) stehen hier 1,7 Prozent (auf 296 Milliarden Euro /Telko) gegenüber. Die USA haben mit 990 Milliarden Euro den größten Anteil (plus 2,4 Prozent), auch in China (ITK-Gesamt: 410 Milliarden Euro, plus 3,3 Prozent) wächst IT dynamisch (9,0 Prozent auf 104 Milliarden Euro). Weltweit werden die ITK-Umsätze laut EITO-Prognose um 2,8 Prozent auf 3,2 Billionen Euro steigen (IT: plus 4,1 Prozent / Telko: 1,7 Prozent).