Kunden wechseln für Connected Services die Automarke

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Autofahrer sind preissensibel

Fast die Hälfte der Autofahrer (47 Prozent) wären bereit, die Marke zu wechseln, um neue und innovative Dienstleistungen rund ums Auto in Anspruch zu nehmen. Vor allem jüngere Fahrer sehen einen größeren Wert in Connected Car Services als in traditionellen Kriterien wie etwa der Motorleistung. Dies zeigt eine Untersuchungen des Business-Solutions Anbieters NTT Data und des Beratungsunternehmens Teknowlogy I PAC , die unter mehr als 3.000 Fahrern in Europa durchgeführt wurde. Zu den meist verbreitetsten Lösungen bisher gehören Echtzeit-Verkehrsinformationen oder Remote Services.Allerdings zeigt die Studie auch, dass bisher nur wenige Fahrer Erfahrung in der Nutzung von Connected-Car-Dienstleistungen besitzen. Je ausgereifter der Dienst ist, desto eher kommt er zum Einsatz. Fahrer, die bereits schlechte Erfahrung mit den neuen Diensten gemacht haben, beklagen vor allem die Komplexität der Services (46 Prozent).Mehr als die Hälfte der Verbraucher (51 Prozent) betrachten zusätzliche, durch Connected Car Services entstehende, Kosten als großes Hindernis, und 39 Prozent sind nicht bereit, für diese eine zusätzliche Gebühr zu zahlen. Ein weiteres Studienergebnis: Mehr als vier Fünftel (85 Prozent) der Verbraucher sind besorgt, dass ihr Fahrzeug manipuliert oder sogar gehackt wird. Um diesen Ängsten zu begegnen, muss die IT-Sicherheit während des gesamten Produktlebenszyklus gewährleistet werden. Sicherheitstests sollten ein obligatorischer Bestandteil für jeden OEM und Zulieferer sein.