Mediatheken-Hochzeit: ARD und ZDF vereinen ihre Streaming-Portale 

Die Mediatheken von ARD und ZDF Zusammen mit ihren 250.000 Titeln sollen vereinigt werden. Eine portalübergreifende Suche wird dann Inhalte beider Mediatheken finden, egal in welcher App man gerade unterwegs ist. Die getrennten Oberflächen sollen allerdings erhalten bleiben, allerdings wird nur noch ein Konto nötig sein, um beide zu bedienen. Außerdem werden die Portale endlich ein übergreifendes Personalisierungs- und Empfehlungssystem erhalten.Dieser kleine Schritt in Richtung eines weiteren deutschen VoD-Portals stellt immerhin etwas Bewegung am deutschen Video-Streaming-Markt dar. Dabei scheiterten engagiertere Versuche weniger an der Unbeweglichkeit der deutschen Marktteilnehmer als vielmehr an den deutschen Wettbewerbshütern, die alle Pläne ein deutsches Netflix oder Hulu zu errichten konsequent unterbunden haben (siehe iBusiness-Berichte aus dem Jahr 2012