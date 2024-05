KI in KMU: Verschiedene Generationen, andere Verwendungen

Künstliche Intelligenz

Potenziale von KI für Kleinunternehmen

Herausforderungen bei der KI-Implementierung

Das stellt GoDaddy , Anbieter von Websites und Domains, in seiner "Global Entrepreneurship Survey 2024" fest.Künstliche Intelligenz ist nicht länger nur ein Werkzeug für große Firmen, auch KleinunternehmerInnen haben das Potenzial von KI-Technologien erkannt: Sieben von zehn (71 Prozent) KleinunternehmerInnen glauben, dass die Implementierung von Künstlicher Intelligenz mit hoher Wahrscheinlichkeit einen positiven Einfluss auf ihre wirtschaftliche Bilanz haben würde. Auch das Vertrauen der KleinunternehmerInnen in ihre Fähigkeit, KI-Technologien effektiv zu nutzen, ist mit 68 Prozent hoch. Nur 8 Prozent gaben an, wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten bezüglich des Umgangs mit KI zu haben.Die Wahrnehmung der KI-Potenziale für Kleinunternehmen variiert zwischen Gen-Z und den älteren Generationen. Millennials, Gen-X und Babyboomer sehen die größten Vorteile in den Bereichen Marketing (59 Prozent), Geschäftsplanung und -strategie (45 Prozent) und Kundenservice (35 Prozent). Für Gen Z liegt das Hauptpotential im Finanzmanagement (64 Prozent), gefolgt vom Kundenservice (52 Prozent), während 39 Prozent der Befragten aus Gen Z glauben, dass KI für Unternehmen im Marketing den größten Nutzen bietet.Obwohl das Potenzial von Künstlicher Intelligenz für Kleinunternehmen klar erkennbar ist, hinkt die praktische Umsetzung noch hinterher. Die Umfrage zeigt, dass 45 Prozent der befragten KleinunternehmerInnen, die KI noch nicht implementiert haben, dies auf potenzielle Kosten zurückführen, während 37 Prozent der Befragten angeben, dass ihnen ein ausreichendes Verständnis der Vorteile von KI fehlt. Ein Drittel der Befragten nannte zudem Datenschutz- und Sicherheitsbedenken als Grund für ihre Zurückhaltung.Trotz der Hürden bei der Umsetzung weisen die Daten auf einen eindeutigen Trend zur Nutzung von KI als Motor für Innovation und Wachstum hin. Die Tatsache, dass 52 Prozent der Befragten in der DACH-Region in den nächsten 3 bis 5 Jahren mit einem Geschäftswachstum rechnen, zeigt, dass die UnternehmerInnen das Potenzial von KI erkannt haben.