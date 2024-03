Together.biz: DSGVO-konformes Meetingtool kann KI

Der webbasierte Meeting-Hub Together.biz erfüllt - anders als die US-Konkurrenz - deutsche Datenschutzansprüche. Er ist, wie Christoph Kappes betont "von Grund auf für Business-Ansprüche konzipiert".Zu den Besonderheiten von Together.biz gehören laut Beschreibung KI-Assistenz, Fake-Bekämpfung durch Video-ID und belegbare Vereinbarungen. Mit dem KI-Assistenten lassen sich Agendas entwerfen, Protokolle korrigieren und kürzen, Beschlüsse ausformulieren oder Votings erstellen. Auch KI-unterstützte Recherchen und Brainstormings in der Gruppe sind möglich. Zur Wahl stehen die deutsche KI von Aleph Alpha und die US-Lösung ChatGPT.Together.biz zielt darauf, die Kommunikation in kleinen Gruppen interaktiver zu machen. Durch zeitversetztes Arbeiten, zum Beispiel an einer Agenda, werden Meetings besser vorbereitet und deutlich kürzer. Konzeptionell stehen bei Together.biz "Ziele" anstelle von "Meetings? im Vordergrund: Ziele werden von Personen in verschiedenen Räumen der Konferenz-Etage bearbeitet - jeweils mit den individuellen Dokumenten direkt in jedem Raum. Größere Meetings macht man nur noch, wenn es um größere Fragen oder Konflikte geht. Der Wechsel zwischen einzelnen Räumen funktioniert mit nur einem Klick; "Experten oder Führungskräfte lassen sich auf dieselbe Wiese punktuell hinzuziehen und sind damit besser erreichbar", wie es Christoph Kappes formuliert.Together.biz ist im Hinblick auf Datenschutz und Sicherheit entwickelt worden, was besonders für geschäftskritisches Business wichtig ist, etwa beim Umgang mit Geschäftsgeheimnissen und bei Intercompany-Konstellationen: Hosting in Deutschland ohne außereuropäische Schnittstellen, auch die KI kommt aus Europa. Erhöhte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bietet der Wallet-Login. Dieser erlaubt zudem eine pseudonyme Zusammenarbeit, die effizient und sicher ist sowie insbesondere Klienten schützt: Jeder Nutzer kann andere Teilnehmer mit seiner Wallet-Adresse direkt in einen Meeting-Raum einladen. Zudem setzt Together auf zweifelsfreie Identitäts-Prüfungen mittels Video-ID.Die Einzelplatzlizenz mit fünf Räumen kostet 19 Euro pro Monat, eine Team-Lizenz für drei Personen mit je fünf Räumen 89 Euro.