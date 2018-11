Umfrage: Digitalisierung ist Schuld an Qualitätsverlust bei Werbemitteln

Bild: Nan Palermo/Flickr

91 Prozent der Marketingverantwortlichen räumen der Notwendigkeit, digitale Anzeigen im Laufe des nächsten Jahres ansprechender zu gestalten, Priorität ein, um ihre Markenziele zu erreichen. Hinsichtlich des Potenzials von Künstlicher Intelligenz (KI) gaben 84 Prozent an, dass die Technologie ohne das richtige, qualitativ hochwertige Werbemittel nutzlos ist. Sie glauben, dass Daten allein nicht ausreichen, um Marketer zu unterstützen. 91 Prozent gaben an, dass sie die Qualität eines digitalen Werbemittels und die Verwendung von Daten in digitalen Kampagnen als gleichwertig bedeutend für den Erfolg der entsprechenden Maßnahme einschätzen.Die klare Mehrheit der Befragten beschreibt die DSGVO als notwendige Maßnahme, um die Qualität von Werbemitteln wieder in den Fokus zu rücken. Fast acht von zehn Marketern (79 Prozent) gaben an, dass die Qualität der Anzeigen durch die neue Verordnung noch wichtiger wird, trotz des intensiven Branchenfokus auf Daten- und Datenschutzfragen.