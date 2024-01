So stark beeinflusst die Kommunikationsflut die Produktivität

Arbeitswelt

Die Mehrheit der Befragten (60 Prozent) gab an, dass sie einen angemessenen Teil ihres Arbeitsalltags in Meetings verbringen, aber dass nur drei von fünf dieser Meetings für sie sinnvoll oder produktiv seien. Das Hauptproblem in diesem Zusammenhang ist laut der Befragten, die richtigen Leute gleichzeitig am richtigen Ort zusammenzubringen. Hybrid Arbeitende spüren diese Effekte noch stärker: Von ihnen gaben 58 Prozent an, dass ihre Produktivität durch die allgegenwärtige Kommunikationsflut beeinträchtigt wird und 44 Prozent sind der Meinung, dass sie zu viel Zeit in Meetings verbringen.



74 Prozent mussten zumindest bereits einmal Zeit dafür aufwenden, kommunikationsbedingte Missverständnisse zu klären, wobei fast ein Viertel der Befragten angab, dass dies "häufig" geschehe. Insgesamt erleben 66 Prozent der Befragten zumindest manchmal Missverständnisse oder Verwirrung aufgrund von Kommunikationsfehlern und die Hälfte gab, dass sie wegen solcher Fehler zumindest manchmal Deadlines versäumt haben oder dass sich Projekte verzögert haben. Die Befragten, die angaben, häufig oder immer Missverständnisse, Kommunikationsausfälle oder Unklarheiten zu erleben, gaben auch mit höherer Wahrscheinlichkeit an, dass sich das Volumen der Kommunikation negativ auf ihre Produktivität auswirkt.



98 Prozent sind der Meinung, dass Videos und Bilder die Effektivität der Kommunikation am Arbeitsplatz verbessern. Die Befragten waren offen dafür, sich für Kommunikation, die keine Konversation in Echtzeit benötigt, z.B. Status-Updates oder Schulungen, vorab aufgezeichnete Videobotschaften anzusehen, anstatt an Meetings teilzunehmen. Sie gaben zudem an, dass Bildmaterial wie Screenshots, Infografiken und Diagramme für mehr Klarheit in der Kommunikation sorgen als nur Text - und dass mit dieser Art der visuellen Kommunikation Missverständnisse und Unklarheiten reduziert werden können und Zeit eingespart werden kann.

Die Studie "Klarheit statt Chaos - Produktivität in der modernen Arbeitswelt" von TechSmith und Qualtrics hat den Status Quo der Kommunikation am Arbeitsplatz untersucht. Für die Studie wurden mehr als 900 Vollzeitbeschäftigte aus den Bereichen digitale Kommunikation und Kollaboration aus Unternehmen verschiedener Branchen in den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich befragt. Die Daten wurden zwischen Juli und August 2023 erhoben und beschäftigen sich unter anderem damit, welche Kommunikationsmethoden und -kanäle am meisten genutzt werden, warum MitarbeiterInnen in vielen Fällen mit der Kommunikationsflut nicht mehr mithalten können und wie Unternehmen diese Herausforderungen besser meistern können. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie: