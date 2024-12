Software vs. Dienstleister: Optimizely verspricht KI-basierten Agentur-Agenten

KI/Agenturen

Der Zugriff auf die KI-Marketing-Agenten erfolgt über Opal, den integrierten KI-Assistenten von Optimizely One, und lässt sich flexibel für jedes Marketingszenario konfigurieren. Die Agenten werden durch Googles Gemini-Modelle - ein hochmodernes LLM - unterstützt und greifen auf zahlreiche Quellen zurück. Zu diesen zählen Unternehmensinformationen, Markenrichtlinien, bestehende Inhalte und benutzerdefinierte Anweisungen. So können die Agenten auf ganz unterschiedliche Anfragen reagieren und auf Basis von Optimizely One Maßnahmen ergreifen. Die KI-Agenten lassen sich dabei nahtlos in bestehende Workflows integrieren, sodass Marketer unterschiedliche Anweisungen miteinander verknüpfen und dadurch ihre Kreativität ebenso wie ihre Produktivität steigern können.Zusätzlich hat Optimizely ein KI-Playbook entwickelt, das praktische Anleitungen zur Implementierung und Nutzung von KI in Marketingstrategien bietet.