Deutsche Unternehmen sind Nachzügler bei Industrie 4.0 

(chart: Bitkom)

Trotz der Verbreitung von Industrie 4.0-Lösungen in den Fabrikhallen, stufen sich aktuell zwei Drittel der Unternehmen (66 Prozent) als Nachzügler oder als bereits abgehängt ein.Die größten Herausforderungen sehen die von Bitkom Research befragten 551 Produktionsleiter, Vorstände oder Geschäftsführer von Industrieunternehmen ab 100 Mitarbeitern in Deutschland in fehlenden finanziellen Mitteln (77 Prozent), Anforderungen an den Datenschutz (61 Prozent) und bei der IT-Sicherheit (57 Prozent) sowie im Fachkräftemangel (55 Prozent). Immerhin: 95 Prozent der deutschen Industrieunternehmen sehen Industrie 4.0 als Chance für das eigene Geschäft.