Die Münchner geben das meiste Geld für Weihnachtsgeschenke aus

Onlineshopper aus Brandenburg geben in der Vorweihnachtszeit am meisten aus - durchschnittlich zahlen sie 164 Euro je Produkt. Auch in Bayern (163 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (162 Euro) bestellen Verbraucher vergleichsweise teure Artikel. Am preiswertesten kaufen Bremer ein - sie kommen auf durchschnittlich 138 Euro je Produkt. Im Bundesdurchschnitt bestellen Kunden im vierten Quartal 2018 Weihnachtsgeschenke für je 152 Euro.Das ist das Ergebnis einer Betrachtung aller im vierten Quartal 2018 im Shoppingbereich von Check24 getätigten Bestellungen, wobei nur Produktkategorien mit mindestens 1.000 Bestellungen berücksichtigt wurden.