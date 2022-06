Die Modeplattform Zalando hat ihre Umsatzerwartungen für dieses Jahr deutlich gesenkt: Hatte das Unternehmen am 1. März noch mit einem Umsatzplus von 12 bis 19 Prozent - und damit mit einem Wachstum von 11,6 bis 12,3 Milliarden Euro - gerechnet, so erwartet das Unternehmen nun nur noch ein Wachstum zwischen 0 und 3 Prozent (oder 10,4 bis 10,7 Milliarden Euro). Als Gründe dafür nennt das Unternehmen "verschlechterten makroökonomischen Bedingungen" sprich: gebremste Kauflaune, hohe Inflation, Lieferketten-Störungen & Co. - alles Effekte, die in den kommenden Wochen auch andere Marktteilnehmer treffen können.Um seine Kosten zu senken, hat Zalando bereits seine Marketinginvestitionen gesenkt, die Investitionen in die Logistikinfrastruktur angepasst und in 15 weiteren Ländern einen Mindestbestellwert eingeführt.