KHdesign ist jetzt echd

Der bisherige Name KHDesign stand für Knut Hartmann , der die Agentur Echd vor über 40 Jahren gegründet hat. Nach einem Generationswechsel in der Geschäftsführung will die Agentur nun mit dem Namen ausdrücken, "was sich verändert hat und was die Agentur ausmacht".Als Marken- und Verpackungsagentur will Echd Marken "nicht nur top aussehen lassen", sondern auch dafür sorgen, dass sie sich am POS bestmöglich durchsetzen. Zu den Kunden gehört unter anderem Müller Drogerie für die die Agentur eine große Beauty-Marke relaunchen soll. Ein weiterer Pitch-Gewinn ist der Zuckerkügel-Hersteller Deutsche Homöopathie Union Das Angebot umfasst die Rundumbetreuung von Marken und ihrem ganzheitlichen Auftritt. Dazu gehören neben der Strategie und Positionierungsentwicklung auch die Umsetzung von POS-Lösungen, genauso wie 3D-Renderings.