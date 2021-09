Accelerator für die Agenturbranche: Conteam-Gruppe baut um 

Frank Müller , geschäftsführender Gesellschafter der Conteam-Gruppe , richtet die Holding komplett neu aus und holt den Webguerillas-Gründer David Eicher als weiteren Gesellschafter: Als Kapitalbeteiligungsgesellschaft gründet, repositioniert und integriert die Conteam-Gruppe künftig unter ihrem Dach Marketing-Dienstleister - angefangen bei der Marktforschung über Martech- und Adtech-Anbieter bis zu datengestützten Content-Agenturen. Hierfür stellt das Unternehmen einen siebenstelligen Betrag für Beteiligungen zur Verfügung.Conteam versteht sich als "Deutschlands erster Accelerator für die Agenturbranche" und gleichermaßen als "Inkubator, Investor und Sparringspartner für Agenturen mit wirklich zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Wir suchen die 'kleinen Einhörner' im Marketing", erklärt Müller die Strategie. Im Zuge dessen steht auch das Tochterunternehmen Conteam Sales vor einer grundlegenden Neupositionierung. Der bislang vertriebsgetriebene Dienstleister ("Creating profitable growth") tritt im Markt künftig als Agentur für Kollaboration auf.Zu den weiteren Beteiligungen der Conteam-Gruppe gehören aktuell die Agenturberatung Müllers Garage und die Vierkant Marketing GmbH , einer Customized Agency für die Automobilmarken des neu formierten Stellantis Konzerns (Groupe PSA und FCA). Schwerpunkt heute liegt auf dem Bereich After Sales Kommunikation. Bis Ende 2022 will die Holding die Zahl ihrer Beteiligungen verdoppeln.Als neuer Gesellschafter steigt David Eicher bei der Conteam-Gruppe ein - in seiner neuen Funktion wird er sich vor allem um den strategischen Ausbau der Beteiligungen als auch um die konzeptionelle Weiterentwicklung der Agenturen kümmern - er leitet die Gruppe künftig gemeinsam mit Müller, der sich vornehmlich um den Bereich Finanz kümmern wird und als Sparringspartner für die Beteiligungen agiert.Eicher gilt hierzulande als einer der profiliertesten Agenturmanager: Im Jahr 2000 gründete er die Webguerillas und baute die Agentur zu einer der führenden Social Media- und Influencer Marketing-Anbieter aus. 2016 verkaufte Eicher die Webguerillas an Territory und zeichnete bis Ende 2019 weiter also CEO verantwortlich. Ende 2020 gründete der Münchner gemeinsam mit Frank Müller und Claus Weibrecht, Gesellschafter von IronShark, die Agenturberatung Müllers Garage.