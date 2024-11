Agentur für Demokratie-Charity-Projekt gesucht

"Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine."Helmut Schmidt, legendärer Bundeskanzler DeutschlandsMission:In einer Demokratie ist die Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger zur konstruktiven Auseinandersetzung mit Andersmeinenden unerlässlich - vor der Wahl ebenso wie nach der Wahl.Die Kampagne will anlässlich der Bundestagswahl 2025 alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, jenseits der eigenen "Bubble" mit (mindestens) einer Person die offene, lustvolle und wertschätzende Auseinandersetzung zu suchen. Thema: (Wen) Soll man wählen?Wer sind die Streitförderer?Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit unserer Demokratie. Immer wieder suchen wir nach Antworten auf die Frage, wie Vielfalt und Zusammenhalt ausbalanciert werden können.Eine Antwort: Dafür braucht es den Mut für offene Auseinandersetzungen, es braucht den Mut zum Streiten.Die Streitförderer sind ein Projekt der Stiftung Wertbündnis Bayern mit ihren mehr als 200 Partner-Organisationen und des Netzwerk Politische Bildung Bayern. Im Wertebündnis engagieren sich maßgebliche Akteure aus Politik, Wirtschaft, Medien, Bildung, Sport, Kirchen und Jugendarbeit.www.streitfoerderer.de/wir/www.wertebuendnis-bayern.de/buendnispartnerwww.politische-bildung-bayern.net/netzwerkKampagnenziel:Schaffung und Durchsetzung einer maximal anschlussfähigen Dachmarke für Aktivitäten aller Initiativen, die zur Bundestagswahl den individuellen Bürgerdialog über die Grenzen der politischen Lager fördern wollen.Rechtzeitig vor der Bundestagswahl 2025 müssen wir einen Beitrag zur Förderung der demokratischen Streitkultur in unserer Gesellschaft leisten.Grundsätzlich wollen wir mit der Kampagne die gesamte Gesellschaft ansprechen und durch das Wording möglichst wenige von vornherein verprellen.Also keine inhaltliche Positionierung zu gesellschaftlichen Konfliktthemen, einzelnen Gruppierungen etc., kein Genderstar.Es soll gerade keine weitere Kampagne gegen rechts etc. sein. Allerdings sollen sich auch diejenigen wohlfühlen, die z. B. mit der AfD ein Problem haben.Die Kampagne läuft zunächst Bayern, dient aber evtl. als Prototyp für Deutschland und Europa.Zielgruppen:- Vereine und Verbände- Religiöse Gemeinschaften und Gemeinden- Gebietskörperschaften- Politische Parteien- Schulen und andere Bildungseinrichtungen- Sozialeinrichtungen und Wohlfahrtsverbände- NGOs- Unternehmen- Medienorganisationen- Stiftungen- Organisationen anderer Art- Social InfluencerBestandteile:- prägnante, richtungsoffene Wort-Bild-Marke zur Integration in die Webauftritte der Zielgruppen, auf deren Drucksachen, in deren Social-Media-Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit usw.- Website mit einfachem Redaktionssystem (evtl. dialogfähig, zu besprechen)- gemeinsame Landing-Page- Unterseiten z. B. für Beschreibung der Kampagne, erste Argumente und Kurzporträts der einzelnen Initiativen mit Links dorthinFinanzen:Wir bedauern aufrichtig, über keinerlei Budget für diesen Auftrag zu verfügen. Umso wichtiger, dass wir gemeinsam ein Spitzenergebnis erzielen, das der Kampagne Strahlkraft verleiht.Vielen Dank, wenn Sie dennoch darüber nachdenken!Kontakt:Streitförderer.de im Netzwerk der Stiftung Wertebündnis Bayern NGOMichael Lemster+49 821 26221-14 / +49 172 840 97 81michaellemster@gmail.com