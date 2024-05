So viele Eltern nutzen Sprachassistenten als Helfer im Alltag

Smart Home und Sprachassistenz

Digitale Hilfsmittel: Alexa kann im Alltag für Abhilfe sorgen

Wie verbreitet das Phänomen ist und wie Technologie unterstützen kann, hat eine repräsentative Befragung des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von Amazon untersucht. Die Studie hat auch untersucht, inwieweit digitale Sprachdienste wie Alexa die alltägliche Belastung verringern können.Die Umfrage ergab, dass der Anteil der Mütter, die sich täglich überlastet fühlen (18,8 Prozent) höher ist als der der Väter (12,7 Prozent). Knapp drei Viertel (74,6 Prozent) aller befragten Mütter gaben an, jeden Monat Mental Load zu empfinden - bei über der Hälfte von ihnen (58,7 Prozent) ist das sogar jede Woche bis hin zu täglich der Fall.Viele der von YouGov befragten Mütter sprachen sich für eine stärkere Unterstützung in Alltagssituationen aus, etwa bei der Kinderbetreuung. Fast die Hälfte der Mütter wünscht sich außerdem Unterstützung bei Haushaltstätigkeiten wie Putzen (48,8 Prozent) oder Kochen (29,4 Prozent) - bei den Vätern ist das jeweils nicht einmal jeder Dritte (29,5 bzw. 24,9 Prozent). Mütter äußern ihr Bedürfnis nach Entlastung zudem beim allgemeinen Familienmanagement (30,2 Prozent), etwa bei Terminvereinbarungen oder Schul- bzw. Kindergartenbelangen, sowie bei der Planung und Organisation des Haushalts (25,4 Prozent), beispielsweise beim Erstellen von Einkaufslisten oder Essensplänen.Einige Aufgaben - etwa die Kinderbetreuung - lassen sich am besten mit der Unterstützung von Familie oder Freunden meistern. Digitale Hilfsmittel wie Alexa wiederum können helfen, den Alltag zwischen Familie, Haushalt und Beruf zu organisieren. Knapp jede dritte befragte Mutter (32 Prozent) gab an, sich von digitalen Sprachdiensten wie Alexa den Alltag erleichtern zu lassen. 91,4 Prozent der Mütter, die bereits digitale Sprachdienste nutzen, schätzen es, dass diese ihnen den Alltag hin und wieder erleichtern.Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov hat im Auftrag von Amazon vom 11. bis 17. April 2024 im Rahmen einer repräsentativen Onlineumfrage 1.013 deutschsprachige Eltern von Kindern unter 18 Jahren in Deutschland zum Thema "Mental Load und digitale Hilfsmittel" befragt.